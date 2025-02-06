مارسليو: “مسيرتي مع كرة القدم تنتهي هنا”

أعلن النجم البرازيلي، مارسيلو، اليون الخميس، حدا نهائيا لمشواره الاحترافي، كلاعب كرة قدم، معلنا اعتزاله الميادين في سن 36 عاما.

ونشر مارسليو، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، مقطع فيديو، أعلن من خلاله وضع حد لمسيرته الكروية.

واختصر النجم الأسبق لنادي ريال مدريد، مسيرته الكروية، في هذا الفيدية، أين تحدث عن كيفية دخوله عالم الساحرة المستدرية، وصولا إلى تتويجاته العديدة مع النادي الملكي، مرورا بانجازاته مع منتخبه البرازيل.

وبعد اعلان مارسيلة اعتزاله، أصدرت إدارة ريال مدريد الإسباني، بيان عبرت فيه عن تقديرها لكل ما قدمه مارسيلو للفريق طيلة سنوات.