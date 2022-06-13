مارسيلو: “أغادر الريال بصفتي الأكثر تتويجا مع أفضل فريق في العالم”
بقلم كريم تيغرمت
أعلن النجم البرازيلي مارسيلو فييرا، اليوم الإثنين، مغادرته ريال مدريد بصفة رسمية، مبديا فخره بالسناوت التي قضاها في الملكي.
وقال مارسيلو، خلال القائه كلمة الوداع: “هذا ليس وداعًا، لأنني لا أعتقد بأنني سأغادر ريال مدريد”.
كما أضاف: “أشكر ريال مدريد، أفضل نادٍ في العالم، كنت أفكر بلعب في دوري الأبطال، اليوم أغادر كأكثر لاعب تتويجا بالألقاب في ريال مدريد”.
وأردف: “لقد كانت مغامرة رائعة، اليوم أرحل من الفريق بصفتي اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ أفضل فريق في العالم”.
وتابع مارسيلو: “أريد ان اشكر اللاعبين و الرئيس و المدرب و جميع من يعمل في هذا النادي”.
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