مارسيلو: “كأس ليبيرتادوريس أهم لقب في مسيرتي مع الأندية”

اعتبر النجم البرازيلي، مارسليو، بأن تتويجه أمس السبت، مع ناديه فلومينينسي، بكأس ليبيرتادوريس، على حساب بوكا جينيور، يعتبر أهم لقب في مسيرته مع الأندية.

وقال مارسليو، في تصريحات نقلها موقع “اليوم السابع”، عقب هذا التتويج: “في ريال مدريد سيفهمون ذلك، إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي الذى نشأت فيه”.

كما أضاف: “لقد حققت لقبًا مهما جدا مع فريقي المفضل، الذي منحني وساعدني لبناء مسيرتي، ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن”.

يذكر أن مارسيلو، حقق لقب رابطة الأبطال خمسة مرات مع ريال مدريد، بالإضافة لكأس العالم للأندية في أربعة مناسبات، وعدة ألقاب أخرى، قبل التحاقه بنادي فلومينينسي.