“مارسيلو” يريد اللحاق بصديقه “رونالدو” !

كشفت الصحف الإيطالية، أن البرازيلي “مارسيلو” لاعب ريال مدريد يريد هو الآخر الرحيل عن النادي الملكي واللحاق بزميله وصديقه “كريستيانو رونالدو”.

وكان “رونالدو” قد انضم للسيدة العجوز هذا الموسم بعد 9 سنوات قضاها مع النادي الملكي في صفقة كانت مفاجئة للجميع.

في نفس السياق، رحيل “مارسيلو” سيكون بمثابة ضربة موجعة للميرنغي الذي يشهد رحيل نجوم الفريق في سابقة لهذا النادي.

فبعد رحيل “رونالدو” و”زيدان” وحتى “كوفاسيتش”، والشكوك تحوم حول بقاء “مودريتش” فإن “بيريز” رئيس “ريال مدريد” يواجه صيف عصيب هذه المرة.