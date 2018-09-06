“مارسيلو” ينفي الشائعات ويؤكد وفاءه لـ “ريال مدريد”

نفى البرازيلي “مارسيلو” لاعب “ريال مدريد” الشائعات التي لاحقته مؤخرا حول إمكانية انضمامه لـ “جوفنتوس” والتحاقه بزميله السابق “رونالدو”.

وقال “مارسيلو” في تصريحات لقناة “ريال مدريد”: “الشائعات تكثر من موسم لآخر وهذا لأني لاعب في صفوف الملكي”.

وأضاف: “اعتدت على مثل هذه الأمور، لكني هنا سعيد وألعب في أفضل فريق في العالم وأنا القائد الثاني لهذا الكيان العظيم”.

وتابع: “ريال مدريد قام بدعمي منذ اللحظات الأولى لي، كافحت من أجل الوصول إلى ما أنا عليه وأريد البقاء هنا لأكثر عدد ممكن من السنوات”.

وأردف قائلا: “مستقبلي لا يحتاج للتأكيد، سأبقى هنا للمزيد من السنوات”.

وختم كلامه: “هذا الموسم سيكون مغايرا، وسأحاول الاستفادة من الانتقادات وتطوير نفسي أكثر وأكثر”.