مارسيليا الفرنسي يصدم بن ناصر !

حسم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، موقفه من الاحتفاظ بلاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

والتحق لاعب “الخضر” شهر جانفي الماضي، بـ”لوام” على سبيل الإعارة قادما من أسي ميلان الايطالي، مع بند يسمح للفريق الفرنسي بشراء عقده نهائيا مقابل 12 مليون أورو.

وفجّر الصحفي الايطالي الموثوق، نيكولو شيرا، مفاجأة من العيار الثقيل. حينما أكد أن بن ناصر، ليس ضمن مخططات مارسيليا، خلال الموسم الكروي المقبل.

كما أبرز نيكو شيرا، في تغريدة على حسابه عبر منصة “إكس”، أن الفريق الفرنسي. غير مستعد لدفع 12 مليون أورو، لتفعيل بند شراء، بن ناصر، لاسيما وأن أجرته السنوية مرتفعة وتقدر بـ 4.2 مليون أورو.

مشيرا إلى أن الدولي الجزائري، سيعود رسميا إلى ميلان الصيف المقبل. قبل تحديد مستقبله، وهو الذي يرتبط مع “الروسونيري” بعقد إلى غاية 2027.

🚨 Excl. - Ismael #Bennacer is no longer central in #OM’s Plans. So he could return to #ACMilan, where Tare and Allegri will decide his future. #OlympiqueDeMarseille are oriented not to trigger the option to buy (12M); because his salary is considered too high (4,2M/year) #TeamOM

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2025