“مارسيليا” لا يزال مُصرّا على ضم “بونجاح” ولكن.. !

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي “أولمبيك مارسيليا” لا يزال مصرا على ضم الجزائري “بغداد بونجاح” في الميركاتو الشتوي لقيادة هجوم الفريق.

وأكد موقع “سبورت” أن نادي الجنوب الفرنسي قد قدم عرضا بقيمة 5 ملايين أورو للتعاقد مع الهداف التاريخي للدوري القطري.

وفي حالة رفض إدارة السد العرض المقدم من طرف “مارسيليا” فإن هذا الأخير قد يلجأ لخيار الإعارة مع إمكانية شراء العقد.

في حين أكد بعض المصادر القطرية ان نادي السد يرفض التخلي على اللاعب في هذا الوقت بالذات إلا اذا تم دفع أكثر من 12 مليون أورو.

حيث أن الفريق القطري وبعد فوزه أمس الثلاثاء على “الدحيل” وتصدره البطولة يريد إنهاء الموسم على كرسي الريادة ويرفض التخلي عن “كوادره” في الميركاتو الشتوي.