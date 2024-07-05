مارسيليا يتوصل إلى اتفاق مبدئي مع عطال

توصلت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، إلى اتفاق مبدئي مع الدولي الجزائري، يوسف عطال، تحسبا لضمّه خلال فترة التحويلات الصيفية الحالة.

ويتواجد عطال، حرا من أي التزام بعد نهاية عقده مع أضنة ديمير سبور التركي، الذي التحق به جانفي الفارط بعقد لـ 6 أشهر، قادما من نادي نيس الفرنسي.

وكشفت قناة “bfmtv” الفرنسية اليوم الجمعة، بأن مسؤولي نادي الجنوب. باتوا قاب قوسين أو أدنى، من اتفاق نهائي مع مدافع الخضر.

للإشارة فإن عطال، كان قد غادر فرنسا، بعد 6 سنوات قضاها رفقة نادي نيس. بسبب قضيته المشهورة، والمتعلقة بدعم فلسطين، والتي جعلته يعيش ضغطا رهيبا من السلطات والصحافة الفرنسية على حد سواء.