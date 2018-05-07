مارسيليا يجهز عرضا مغريا لماندي

يسعى مسؤولو نادي مارسيليا الفرنسي، تقديم عرض مالي لنظرائهم في ريال بيتيس الإسباني، قصد الظفر بخدمات الدولي الجزائري عيسى ماندي.

وكشف موقع “فوت مارسيليا” الفرنسي، أنّ المدير الرياضي لمارسيليا، أندوني زوبيزاريتا، يصرّ على خدمات ماندي، وسيقدّم عرضا ماليا مُغريا لخطفه من ريال بيتيس.

ويسابق نادي مارسيليا، الزمن لتجهيز عرضه المالي، خاصة بعد إبداء إدارة بيتيس، نيتها في تجديد عقد ماندي، ورفع قيمة شرطه الجزائي إلى 30 مليون أورو.

ويأتي كل هذا الصراع على مدافع الخضر، بالنظر لتألقه هذا الموسم في الليغا الإسبانية، أين بصم على أحد أفضل مواسمه رفقة ريال بيتيس.