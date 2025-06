مارسيليا يرفض التفريط في بن ناصر

يواصل نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساعيه للاستفادة من خدمات اللاعب الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر.

ولعب بن ناصر، معارا في “لوام” لـ 6 أشهر، اعتبارا من جانفي الماضي، قادما من نادي أسي ميلان الايطالي، الذي يرتبط معه بعقد إلى صيف 2027.

ويملك مارسيليا، بندا في عقد استعارة الدولي الجزائري، يسمح له بشراءه نهائيا، مقابل 12 مليون أورو.

غير أن نادي الجنوب الفرنسي، رفض تفعيل البند، على اعتبار أن القيمة كبيرة. مقارنة بميزانية الفريق من جهة وما قدمه بن ناصر، خلال فترة إعارته من جهة أخرى.

وكشف الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، أن مارسيليا، سيحاول الاحتفاظ بلاعب “الخضر”. وأن الأخير بعيد عن الالتحاق بنادي الدحيل القطري، مثلما تم الترويج له مؤخرا.

كما أكد الصحفي الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، أن مسؤولي “لوام” سيبعثون مفاوضات متجددة مع نظرائهم من النادي “اللومباردي” من أجل ضم بن ناصر، ولكن المشكل الوحيد، يبقى في راتب لاعب “الخضر” والمقدر بـ 4 ملايين أورو.

🚨🇩🇿 Olympique Marseille want to keep Ismael Bennacer, while links to Al Duhail move are wide of mark.

OM will try to negotiate with AC Milan but current issue to be resolved is Bennacer’s salary. pic.twitter.com/5d8BpiTLq9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025