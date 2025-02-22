مارسيليا يستهدف آيت نوري وبن سبعيني

وضعت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، اسم ثنائي “الخضر” رامي بن سبعيني وريان آيت نوري، على رأس أولوياتها، حسبما جاء على لسان المدير الرياضي للفريق الفرنسي. مهدي بن عطية.

وكان نادي الجنوب، قد تعاقد في فترة التحويلات الشتوية الماضية. مع أمين غويري، قادما من رين الفرنسي. إلى جانب اسماعيل بن ناصر، المعار من أسي ميلان الايطالي.

وأكد بن عطية، في تصريحات نشرها موقع “أونز مونديال” نقلا عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية. بأن التعاقد مع لاعبين جزائريين يعتبر أمرا منطقيا. لأسباب رياضية لا تجارية وتسويقية مثلما يعتقد البعض.

وأضاف في هذا الصدد: “لا ننظر إلى جنسية اللاعب وأصوله عندما نقوم بأي صفقة، بل ننظر أولا وقبل كل شيء لمستواه وقدرته على تقديم الإضافة لنا”.

وواصل الدولي المغربي السابق: “نريد جميعا أن نتعاقد مع لاعبين مثل رامي بن سبعيني وريان آيت نوري. لا يوجد ناد أوروبي لا يسعى لأن يتواجد عنصران مثلهما في تشكيلته”.

مضيفا: “بطبيعة الحال، هناك عامل المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا، والذي يجب أخذه بعين الإعتبار”.

وختم ذات المتحدث: “العديد من الجالية الجزائرية يؤكدون لي بأنهم يستمتعون بمستوانا مؤخرا. ويطالبونني بضم لاعبين جدد من منتخب الجزائر لتزداد فرحتهم”.

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