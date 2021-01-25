مارسيليا يستهدف موهبة من أصول جزائرية

الرياضة
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مارسيليا يستهدف موهبة من أصول جزائرية
بقلم إسماعيل عشاش

وضع نادي أولمبيك مارسيليا، اللاعب الجزائري الأصل، مهدي ليريس، على رأس إهتماماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشفت جريدة “ليكيب“، بأن متوسط الميدان الناشط في نادي سامبدوريا، محل إهتمام كبير من المدرب أندري فيلاش بواش.

وأوضح ذات المصدر، عن وجود إمكانية لتقديم عرض رسمي من كبير الجنوب الفرنسي، تجاه فريق مدينة جنوى بشأن لاعبه.

ولن يُعارض صاحب الـ22 عاما، فكرة الإنتقال لقلعة “الفيلودروم”، خاصة وأنه نادر المُشاركة مع “لا سامب”، منذ بداية الموسم.

وإكتفى اللاعب السابق لرديف جوفنتوس، بالظهور في 12 لقاء من الكالتشيو، كان واحد منها فقط بصفة أساسية.


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