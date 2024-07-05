مارسيليا يقدم عرضا إلى 2025 ليوسف عطال

كشفت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة بخصوص رغبة أولمبيك مارسيليا، في التعاقد مع الدولي الجزائري، يوسف عطال.

وأكد الإعلامي الفرنسي سانتي أونا، صحفي “فوت ميركاتو” الفرنسي، الخبر الذي انفردت به صبيحة اليوم قناة “bfmtv” الفرنسية، بخصوص وجود اتفاق مبدئي بين “لوام” ومدافع الخضر.

كما أوضح الصحفي ذاته، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس” بأن مارسيليا. قدم عرضا لموسمين ليوسف عطال، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

مشيرا إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة، سيتم مناقشتها بين اللاعب وإدارة الفريق الفرنسي. قبل التوقيع على العقد.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي الفرنسي، بأن عطال، المتواجد حر من اي التزام. يتدرب منذ فترة تحت إشراف المحضر البدني السابق للمنتخب الوطني، أليكسندر دلال.

موضحا في الأخير، بأن أندية أخرى تراقب وضعية خريج مدرسة عن كثب، من دون الكشف عن هويتها.