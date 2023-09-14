مارسيل كولر: “مواجهة اتحاد العاصمة صعبة والأهلي لا يفكر إلا في الفوز”

اعترف المدير الفني لنادي الأهلي المصري، مارسيل كولر، بصعوبة المباراة التي تنتظرهم أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس السوبر.

وصرح كولر، في ندوته الصحفية الخاصة بهذا النهائي: “مواجهة اتحاد الجزائر صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد”.

كما أضاف: “الأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير”.

وتابع مارسيل كولر: “سعيد بإقامة نهائي السوبر، بالسعودية، كون الأهلي يملك جمهور كبير سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء”.