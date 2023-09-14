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الرياضة

مارسيل كولر: “مواجهة اتحاد العاصمة صعبة والأهلي لا يفكر إلا في الفوز”

بقلم كريم تيغرمت
مارسيل كولر: “مواجهة اتحاد العاصمة صعبة والأهلي لا يفكر إلا في الفوز”
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اعترف المدير الفني لنادي الأهلي المصري، مارسيل كولر، بصعوبة المباراة التي تنتظرهم أمام اتحاد العاصمة، في نهائي كأس السوبر.

وصرح كولر، في ندوته الصحفية الخاصة بهذا النهائي: “مواجهة اتحاد الجزائر صعبة، خاصةً أنها بطولة من لقاء واحد”.

كما أضاف: “الأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير”.

وتابع مارسيل كولر: “سعيد بإقامة نهائي السوبر، بالسعودية، كون الأهلي يملك  جمهور  كبير سيكون له دور مهم في تحفيز اللاعبين خلال اللقاء”.

رابط دائم : https://nhar.tv/DIHB4
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