“ماركا” الإسبانية: “فيغولي يُعيد ذكريات الكابتن ماجد” !

أشادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بهدف “سفيان فيغولي” العالمي في مرمى “باشاك شهير” في مباراة أمس الأحد في الدوري التركي.

وشبهت صحيفة “ماركا” مقصية “فيغولي” بمقصية المسلسل الكرتوني الشهير “الكابتن ماجد”.

حيث نشر الحساب الرسمي للصحيفة الإسبانية عبر التويتر: “هل تتذكرون هدف الكابتن ماجد عندما استنجد بالعارضة الأفقية قبل أن يسجل بمقصية؟ هكذا سجل فيغولي الهدف الذي منح غلطة سراي لقب البطولة في داربي تركيا”.