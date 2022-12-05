“ماركا”.. رونالدو لاعبا للنصر السعودي لموسمين ونصف

أكدت صحيفة ماركا الاسبانية، اليوم الإثنين، توصل إدارة النصر السعودي، لضمان خدمات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكشفت صحيفة “ماركا”، بأن رونالدو سيباشر مغامرته الجديد في الدوري السعودي، بقميص نادي النصر، انطلاقا من الفتح جانفي المقبل.

كما أضاف ذات المصدر، بأن مسؤولي النصر، اتفقوا مع الدون، على عقد يربطهما لمدة موسمين ونصف.

وسيكون كريستيانو رونالدو، وفق هذه الصفقة، أعلى الرياضيين أجرا في العالم، بقيمة اجمالية تقارب 200 مليون أورو للموسم الواحد.