ماركوس سواريز: “نتوقع مباراة قوية وجميلة أمام الجزائر”

اعتبر مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، ماركوس سواريز، بان المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري ضمن نصف نهائي الألعاب العربية ستكون قوية.

ونقلت الإذاعة الوطنية، تصريحات شواريز، أين قال: “هدفنا الأساسي تطوير اللاعبين على اعتبار معظم عناصر التشكيلة يشاركون للمرة الأولى في مباريات دولية”.

كما أضاف: “الفريق سيواجه في الدور نصف النهائي من الدورة، فريقا جزائريا قويا، يلعب على أرضه وأمام جمهوره، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية وجميلة”.

وتابع ماركوس سواريز: “يمتلك الفريق الجزائري نقاط قوة سنناقشها، ونبني عليها خطتنا التكتيكية، وسنعتمد على استغلال المساحات”.