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الرياضة

ماركوس سواريز: “نتوقع مباراة قوية وجميلة أمام الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
ماركوس سواريز: “نتوقع مباراة قوية وجميلة أمام الجزائر”
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اعتبر مدرب المنتخب الأولمبي السعودي، ماركوس سواريز، بان المباراة التي ستجمعهم بالمنتخب الجزائري ضمن نصف نهائي الألعاب العربية ستكون قوية.

ونقلت الإذاعة الوطنية، تصريحات شواريز، أين قال: “هدفنا الأساسي تطوير اللاعبين على اعتبار معظم عناصر التشكيلة يشاركون للمرة الأولى في مباريات دولية”.

كما أضاف: “الفريق سيواجه في الدور نصف النهائي من الدورة، فريقا جزائريا قويا، يلعب على أرضه وأمام جمهوره، ومن المتوقع أن تكون المباراة قوية وجميلة”.

وتابع ماركوس سواريز: “يمتلك الفريق الجزائري نقاط قوة سنناقشها، ونبني عليها خطتنا التكتيكية، وسنعتمد على استغلال المساحات”.

رابط دائم : https://nhar.tv/nyIno
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