ماركو رويس يشيد بمستوى بن سبعيني
حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بإشادة كبيرة من زمليه في نادي بورسيا دورتموند الألماني، ماركو رويس.
ونقل الحساب الرسمي لدورتموند، تصريحات رويس، أين قال: “بن سبعيني ترك انطباع جيد في الفريق منذ الحصص التدريبية الاولى له مع الفريق”.
وتابع ماركو رويس: “إنه هادئ للغاية عند امتلاكه الكرة، كما أنه يتمتع بفنيات جيدة، أعتقد أنه يستطيع تقديم الكثير للفريق”.
يذكر أن رامي بن سبعيني، ساهم أمس السبت، في الفوز العريض الذي حققه ناديه بوريسيا دورتموند، بسداسية، على حساب فريق شوت مينز، لحساب الدور الأول من كأس ألمانيا.
🎥🆕 Im Video-Podcast äußert sich Marco Reus auch zu den drei BVB-Neuzugängen Ramy Bensebaini, Felix Nmecha und Marcel Sabitzer.
Hier geht’s lang:
🔗 https://t.co/21y3qa3amX
— Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2023
Marco Reus via @BlackYellow YouTube interview on Ramy Bensebaini, “He really made a good impression in the first few training sessions. He is very calm in the ball, and also demands it, he has a good touch, simply good technique. Now we just have to see if the pitch just gets a… pic.twitter.com/cB13IwmhcB
— BVB Central (@TheBVBCentral) August 10, 2023