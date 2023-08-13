ماركو رويس يشيد بمستوى بن سبعيني

حظي الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بإشادة كبيرة من زمليه في نادي بورسيا دورتموند الألماني، ماركو رويس.

ونقل الحساب الرسمي لدورتموند، تصريحات رويس، أين قال: “بن سبعيني ترك انطباع جيد في الفريق منذ الحصص التدريبية الاولى له مع الفريق”.

وتابع ماركو رويس: “إنه هادئ للغاية عند امتلاكه الكرة، كما أنه يتمتع بفنيات جيدة، أعتقد أنه يستطيع تقديم الكثير للفريق”.

يذكر أن رامي بن سبعيني، ساهم أمس السبت، في الفوز العريض الذي حققه ناديه بوريسيا دورتموند، بسداسية، على حساب فريق شوت مينز، لحساب الدور الأول من كأس ألمانيا.