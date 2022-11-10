ماركو رويس يغيب عن المونديال رسميا

كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، عن غياب لاعب بوريسيا دورتموند، والدولي الألماني ماركو رويس، عن مونديال قطر 2022.

وحسب ماورد في موقع سكاي سبورت ألمانيا، فإن ماركو رويس، يعاني من إصابة في الكاحل ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر.

وأوضح المصدر، أن اللاعب كان رويس يعاني منذ شهر سبتمبر الماضي من مضاعفات بعد إصابته في لقاء فريقه ضد شالكة.

وللإشارة، يعد هذا الغياب الخامس لماركو رويس عن المنافسات الدولية الكبرى، إذ غاب اللاعب عن كأس أوروبا 2012 و2016 و2021.

كما غاب رويس عن مونديال 2014 ومونديال 2022 بسبب لعنة الإصابات التي تلاحق اللاعب.