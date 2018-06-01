ماركو سيلفا يفتح أبواب إنضمام سليماني لـ “إيفرتون” !!

تولى المدرب البرتغالي “ماركو سيلفا” وبصفة رسمية تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، حسب ما أعلن عنه الموقع الرسمي لموقع “التوفيز”.

وأبدى المدرب البرتغالي سعادته الكبيرة بتولي العارضة الفنية لهذا الفريق ويطمح لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

كما أكد سيلفا أنه يستهدف ضم بعض اللاعبين وبصفة خاصة في خط الهجوم.

وكانت التقارير الإنجليزية، قد ربطت إسم “إسلام سليماني” مع المدرب الذي أشرف عليه في فريق سبورتينغ لشبونة.

كما أن ماركو سيلفا طالب إدارة واتفورد(فريقه السابق) التعاقد مع الجزائري، حيث أكد أنه يعرف جيدا إمكانيات اللاعب ويساعد كثيرا خطته.