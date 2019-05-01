مارك زوكربيرغ يعلن عن أكبر تغيير في الفيسبوك منذ 5 سنوات

كشف مؤسس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، عن تغييرات كبيرة ستجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع، ليشكل بيئة “أكثر دفئا” تقرب المستخدمين من بعضهم البعض.

وذلك خلال إفتتاح مؤتمر مطوريها السنوي”F8″، وفقا لما نشرته وكالة “بلومبرغ” الأميركية.

حيث أوضح مارك زوكربيغ أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبق اللون الأزرق مهيمنا على فيسبوك.

خصوصا أنه سيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلي يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

كما تحدث زوكربيرغ، عن رؤيته للخصوصية، وقال: ” اليوم هناك تحد جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم ، وهذا هو مستقبل خدماتنا”.

ويسلط التصميم الجديد لتطبيق الفيسبوك على الهواتف المحمولة، الضوء على “المجموعات” (Groups) التي ينضم إليها المستخدمون.

إذ سيظهر “حائط منشورات” مخصص لأنشطة أعضاء المجموعة، ليتابعوا أنشطة بعضهم البعض بصورة خاصة.

ما سيمكنهم من كتابة ما يريدون في بيئة تحظى بالخصوصية، بعيدا عن بقية مستخدمي فيسبوك، غير المشتركين بالمجموعة.

وأشار زوكربيرغ إلى أن أكثر من 400 مليون شخص على فيسبوك ينتمون إلى مجموعة “يجدونها ذات معنى”.

وستسهل التحديثات الجديدة على مستخدمي فيسبوك، اكتشاف مجموعات جديدة استنادا إلى اهتمامات المستخدمين.

ومنه ستكون مجموعة ما على سبيل المثال، قادرة على إرسال تنبيهات للمستخدمين في مجموعات أخرى مشابهة.