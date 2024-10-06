مارك زوكربيرغ يُصبح ثاني أغنى رجل بالعالم

أصبح مارك زوكربيرغ ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، متجاوزًا جيف بيزوس مالك أمازون، مع استمرار ارتفاع أسهم ميتا.

وأثمر رهان زوكربيرغ على ميتافيرس، في الأشهر الأخيرة، ودفع صافي ثروته إلى مستوى مرتفع بلغ 206.2 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وهذا يضعه متقدما بمقدار 1.1 مليار دولار على جيف بيزوس مالك أمازون. ومتأخرا بنحو 50 مليار دولار عن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية.

وارتفعت أسهم ميتا 23% منذ الإعلان عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الثاني وترويجها لخوارزميات تعمل على تشغيل روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي.

وأغلق السهم يوم الخميس عند أعلى مستوى على الإطلاق عند 582.77 دولار، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأنفقت “ميتا” مبالغ كبيرة على مراكز البيانات، حيث يعمل زوكربيرغ على بناء مكانة لشركته في سباق الذكاء الاصطناعي.

كما تقدمت الشركة أيضًا بمشاريع أخرى طويلة الأجل، بما في ذلك نظارات الواقع المعزز أوريون، التي قدمتها الشركة الشهر الماضي.