مارك يواجه 2.7 مليون أوروبي في فضيحة “فايسبوك”

أخبار العالم
  • -
  • 0
مارك يواجه 2.7 مليون أوروبي في فضيحة “فايسبوك”
بقلم ياسمينة د

لا تزال فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي “فايسبوك” تطفو على السطح، فبعد رفض المدير التنفيذي لهذا الموقع ” مارك زوكربيغ”.

المثول أمام البرلمان الأوروبي للإدلاء بشهادته حول الفضيحة.

 إستدعى البرلمان الأوروبي للمرة الثانية، مشددا هذا الأخير على ضرورة مسائلة، مالك الفايسبوك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

و اعترف مارك زكربيرغ بأن أكثر من 2.7 مليون أوروبي تعرضوا إلى مشاركة بياناتهم الشخصية بشكل سياسي

وهدد الاتحاد الأوروبي مالك الفايسبوك،  إذا رفض المثول أمام البرلمان الأوروبي، وتقديم توضيحات مفصلة إتجاه هذه التسريبات .

باتخاذ اجراءات قانونية صارمة في حقه.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital