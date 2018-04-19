مارك يواجه 2.7 مليون أوروبي في فضيحة “فايسبوك”

لا تزال فضيحة تسريبات بيانات مستخدمي “فايسبوك” تطفو على السطح، فبعد رفض المدير التنفيذي لهذا الموقع ” مارك زوكربيغ”.

المثول أمام البرلمان الأوروبي للإدلاء بشهادته حول الفضيحة.

إستدعى البرلمان الأوروبي للمرة الثانية، مشددا هذا الأخير على ضرورة مسائلة، مالك الفايسبوك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

و اعترف مارك زكربيرغ بأن أكثر من 2.7 مليون أوروبي تعرضوا إلى مشاركة بياناتهم الشخصية بشكل سياسي

وهدد الاتحاد الأوروبي مالك الفايسبوك، إذا رفض المثول أمام البرلمان الأوروبي، وتقديم توضيحات مفصلة إتجاه هذه التسريبات .

باتخاذ اجراءات قانونية صارمة في حقه.