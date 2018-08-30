“ماريانو” يعود لـ “ريال مدريد”

أعلن نادي “ريال مدريد” وبصفة رسمية تعاقده مع لاعبه السابق “ماريانو دياز” قادما لنادي “ليون” الفرنسي بعقد يمتد لـ 5 سنوات كاملة.

هذا وسيقدم اللاعب “ماريانو” لجماهير الفريق ولوسائل الإعلام يوم غد الجمعة بعد أن يجتاز الفحص الطبي.

يذكر أن المدرب “جوليان لوبيتيغي” هو الذي طالب بالتعاقد مع النجم السابق للفريق لحاجته لمهاجم كي يعوض “كريم بن زيمة”.

حيث أن “ماريانو” سبق له اللعب مع النادي الملكي قبل أن يلعب الموسم الماضي مع نادي “ليون” أين سجل 21 هدف في كافة المسابقات.

من جهة أخرى، ترى إدارة الريال أن هذه الصفقة مناسبة تماما لمشروعها المقبل، وتواجد “ماريانو” لن يؤثر على صفقة “نيمار” المحتملة صيف 2019.