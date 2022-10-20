ماريا باداش تتأهل لربع نهائي دورة اسطنبول الدولية للتنس

تأهلت لاعبت التنس الجزائرية، ماريا باداش، اليوم الخميس، للدور الربع نهائي من دورة اسطنبول الدولية للتنس.

وجاء تأهل ماريا باداش، لهذا الدور من فئة (-15 عاما)، بعد فوزها على نظيرتها التركية أزيم أولشر، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الدور الثالث.

كما سجلت لاعبت التنس الجزائرية، تفوقها على نظيرتها التركية، في المباراة التي جمعتهما، بواقع مجموعتين مقابل صفر.

يذكر أن هذه الدورة الثانية على التوالي ماريا باداش، بإسطنبول بعد الأولى التي جرت الأسبوع الفارط والتي تتجت فيها بالميدالية الذهبية