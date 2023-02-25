ماريا باداش تفوز بالدورة الدولية للتنس

توجت لاعبة التنس الجزائرية، ماريا باداش، اليوم السبت، بالدورة الدولية للتنس، صنف أواسط بعد فوزها على التونسية نادين عبيد.

وتمكنت ماريا بداش، من التتويج بلقب هذه الدورة، بعد فوزها على التونسية نادين عبيد بنتيجة (6-1)، (6-2).

كما وجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية، تهانيها للاعبة التنس الجزائرية، نظير هذا التتويج المستحق.

يذكر أن الدورة الدولية للتنس، صنف أواسط، والتي عاد فيها اللقب للجزائرية ماريا باداش، جرت بملعب حيدرة بالجزائر.