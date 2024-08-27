ماريا كاري تعلن وفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم

أعلنت ماريا كاري، أمس الاثنين، عن وفاة والدتها باتريشيا وشقيقتها أليسون في نفس اليوم نهاية الأسبوع الماضي. وذلك في بيان صحفي لمجلة People الأمريكية.

وكتبت المغنية البالغ من العمر 55 عاما: “قلبي مكسور لأنني فقدت والدتي في نهاية هذا الأسبوع. وللأسف، في تحول مأساوي للأحداث، توفيت أختي أيضا في نفس اليوم”.

وأضافت: “أنا سعيدة لأنني تمكنت من قضاء الأسبوع الماضي مع والدتي قبل وفاتها”.

وأوضحت الفنانة أن علاقتها بوالدتها كانت “مليئة بالتناقضات”، حسبما ذكرت مجلة “بيبول”.

وكانت لدى ماريا كاري أيضًا علاقة معقدة مع شقيقتها أليسون، التي رفعت دعوى قضائية عليها. بعد نشر مذكراتها لكتابتها أنه “من الآمن عاطفيًا وجسديًا لها عدم الاتصال” بها.

ودخلت أليسون، البالغة من العمر 63 عامًا، إلى المستشفى قبل وفاتها، وفقًا لصديق نقلته صحيفة تايمز يونيون. وهي صحيفة في ولاية نيويورك، نقلته بي بي سي نيوز.

ولم تقدم مغنية We Belong Together أي معلومات عن أسباب وفاتهما.