ماريا كاري تغني في السعودية لأول مرة وسط صمت هيئة كبار العلماء

نشرت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن ماريا كاري ستحيي لأول مرة حفلا غنائيا لها في السعودية.

سيقام يوم الخميس 31 جانفي، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وكانت السعودية قد رخصت بتنظيم الحفلات والسماح بإطلاق الموسيقى في المقاهي والمطاعم بعد أن كان يجرمها القانون.

حيث أصبحت إصلاحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعتمد بشكل كبير على فتح المجال امام الموسيقى.

رغم أن السعودية كانت ترفض هذا مدار السنوات الماضية، إذ استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الفنانين العرب والعالميين.

ولم تظهر أي ردود فعل من هيئة كبار العلماء في هذا الشأن، رغم أنها تحرم الغناء والموسيقى.