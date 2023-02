ماريتا الحلاني تعلن خطوبتها

أعلنت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني إبنة النجم عاصي الحلاني خطوبتها لكميل أبي خليل الذي يشغل منصب مدير الانتاج في “انغامي”.

ونشرت الفنانة، مقطع فيديو وصورة جمعتها مع خطيبها، من باريس، عبر حسابها الرسمي على ” انستغرام”، وعلقت ” I said YES to the love of my life!.

وهنأ عدد من الفنانين ماريتا بهذا الخبر السار، مثل الفنان طلال مارديني الذي علق على مانشرته ماريتا قائلا ” مبروك”.

والفنانة كارن وازن والتي أرفقت رسماً تعبيرياً على هيئة قلوب في تعليقها، وعدد آخر من المشاهير.

هذا وطرحت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني أغنيتها الجديدة ” عالم تاني” على طريقة الفيديو كليب.

والأغنية من كلمات أنور مكاوي، وألحان محمود عيد، ومن إخراج سيرج مجدلاني.