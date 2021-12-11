مارينز أمريكي يهدي أغنية للجزائريين بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر

عزف جندي من المارينز الامريكي، أغنية من أجلك عشنا يا وطني وأهداها للجزائريين، بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1960.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، مقطع فيديو للمارينز الأمريكي، يظهر فيه وهو يؤدي الأنشودة، ويتجول بشوراع وأسواق العاصمة.

كما كتبت السفارة: “بمناسبة مظاهرات 11 ديسمبر المؤيدة للاستقلال، أهدى فيكتور أحد مشاة البحرية في السفارة هذه الأغنية لجميع الجزائريين”.

https://www.facebook.com/USEmbassyAlgiers/videos/292907779416680

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نص رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم المخلّد للذكرى الـ 61 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960:

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت، رسالة، بمناسبة ذكرى أحداث 11 ديسمبر 1961 جاء فيها:

“في مثل هذا اليوم من سنة 1960، خرج بنات وأبناء الشعب الجزائري في مظاهرات عارمة، شملت معظم جهات الوطن، تلبية لنداء جبهة التحرير الوطني، ليصدحوا بلسان واحد أن الشعب الجزائري قد بلغ في مسيرته المظفرة نحو الحرية والاستقلال نقطة اللاّرجوع،

ولقد كانت تلك المظاهرات من حيث التنظيم الدليل الواضح على قوّة ثورتنا المجيدة، ومؤشرا لحتمية نهاية الاستعمار، وكان من نتائجها على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي، تعزيز مواقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

وفتح أبواب الأمل أمام الشعوب المضطهدة، بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة عشرة للقرار الداعي إلى تصفية الاستعمار، واعتبار إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله، إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية، يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويعيق السلم والتعاون العالميين.

إنّ احتضان ولاية النعامة للمراسم الوطنية لإحياء هذا اليوم المجيد، له رمزيته وهو يتزامن مع إقامة فعاليات الملتقى الوطني حول “رمز المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي الشيخ بوعمامة”، طيّب الله ثراه، سليل هذه الأرض المجاهدة، وقائد المقاومة الشعبية، ورافع لواء الجهاد دفاعا عن شرف وطنه وعرض أمته في جنوبنا الغربي الكبير.

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