مارين لوبان تهاجم الإسلام مجددا

دعت السياسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان ، من قناة تلفزيونية فرنسية، السلطات إلى إغلاق المزيد من المساجد في فرنسا. بعد أن أغلقت الحكومة الفرنسية مسجدًا بسبب التطرف.

ورحبت مارين لوبان بمبادرة الحكومة الفرنسية. لكن اعتبرها غير كافية، وقالت في هذا الصدد إن على فرنسا إغلاق جميع المساجد المتطرفة الموجودة في الإقليم.

وقد بدأ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين ،إجراءات الإغلاق الإداري لمسجد في أوبيرناي (باس رين). بتهمة تسهيل “انتشار أيديولوجية متطرفة”.

وتضيف وزارة الداخلية الفرنسية أن المسجد يظهر عداء واضحا تجاه المجتمع الفرنسي. ويضاعف التصريحات الاستفزازية والمعادية للقيم الجمهورية.

وينص الإجراء ، الذي بدأه رسميًا محافظ Bas-Rhin. على مرحلة مدتها عشرة أيام يمكن خلالها للجمعية التي تدير المسجد تقديم ملاحظاتها. قبل إغلاق محتمل، لا يمكن أن تتجاوز مدته ستة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن العديد من الشباب الذين يحضرون المسجد أصبحوا متطرفين، وأن بعضهم ترك فرنسا.

ووفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، يوجد في فرنسا 2623 مسجدًا وغرفة للصلاة.

من هذا المجموع، تم وضع 100 من المشتبه بهم بالانفصال تحت المراقبة، مما جعل من الممكن إزالة الشكوك حول حوالي ثلاثين منهم.

أما الباقي، الذي يمثل حوالي خمسين مكانًا للعبادة الإسلامية، لا يزال تحت إشراف الوزارة.