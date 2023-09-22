مارين لوبان ووالدها في قلب فضيحة مدوية

طالب مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة 27 شخصا، من بينهم رئيس التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان. يشتبه في تورطهم في نظام اختلاس الأموال العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016.

وقد تمت إحالة 27 شخصًا، من بينهم مارين لوبان، إلى المحكمة الجنائية في قضية المساعدين البرلمانيين للجبهة الوطنية الفرنسية.

وقال اليوم الجمعة إن مكتب المدعي العام في باريس يستهدف 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي من الجبهة الوطنية. بما في ذلك مارين لوبان ووالدها جان ماري. و13 مساعدًا برلمانيًا يشتبه في تورطهم في نظام اختلاس الأموال العامة الأوروبية بين عامي 2004 و2016.

ويطالب بمحاكمة الشخصية الرئيسية في حزب التجمع الوطني (RN) أمام محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال عامة والتواطؤ.

كما يطالب أيضًا بمحاكمة رئيس بلدية بربينيان لويس أليوت، والرجل الثاني السابق في الحزب برونو جولنش.

330 ألف يورو مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانوني

وقد قامت مارين لوبان على دفع ما يقرب من 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي. مقابل توظيف اثنين من مساعديها بشكل غير قانوني عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. حسبما أعلن محاميها يوم أمس الخميس، مؤكدا معلومات من ميديابارت.

وبعد فتح تحقيق إداري في عام 2014 في شبهات اختلاس مارين لوبان للأموال الأوروبية. طالب المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) بسداد 339 ألف يورو. مقابل التوظيف غير القانوني لاثنين من الموظفين.

وكان يُشتبه في أن لوبان، التي خدمت في البرلمان الأوروبي من عام 2004 إلى عام 2017. وظفت شخصين بأموال أوروبية لصالح الجبهة الوطنية – التي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين بالتجمع الوطني -. رئيسة أركانها، كاثرين جريسيت، وحزبها. الحارس الشخصي تييري ليجييه.

وبحسب موقع ميديابارت، بدأت الخدمات المالية للبرلمان، اعتبارا من فيفري 2017. باقتطاع 50% من مخصصات مسؤولها المنتخب ومخصصاتها اليومية. فضلا عن كافة نفقاتها العامة، من لوبان.

وأضاف بوسيلوت أن مارين لوبان تؤكد مجددا “عدم ارتكاب أي جريمة أو مخالفة في توظيف مساعديها البرلمانيين. سواء فيما يتعلق بلوائح البرلمان الأوروبي أو القانون الفرنسي والمبادئ الدستورية”.

في الوقت نفسه، اتُهمت مارين لوبان منذ يونيو 2017 بـ “اختلاس الأموال العامة”. و”التواطؤ” في التحقيق القضائي الذي أجري في باريس للاشتباه في قيامها بتوظيف وهمي لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب الجبهة الوطنية.

ومن المقرر أن تقدم النيابة العامة قريباً مذكراتها قبل القرار النهائي لقضاة التحقيق. بشأن ما إذا كان سيتم إجراء محاكمة للأشخاص التسعة والعشرين المتورطين في هذا الإجراء أم لا.