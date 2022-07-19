ماريو دراغي: الإصلاحات التي قامت بها الجزائر تحفّز المتعاملين الإيطاليين على الإستثمار

قال رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أن الإصلاحات التي قامت بها الجزائر تحفز المتعاملين الإيطاليين على القدوم إليها للإستثمار.

و أشار ماريو دراغي مساء أمس الإثنين في كلمة له ألقاها خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي “الجزائري-الإيطالي”، أن الإصلاحات التي بادرت بها الجزائر ترفع من ثقة المستثمرين و تمنحهم فرصة كبيرة لتطوير نشاطاتهم بهذا البلد”.

كما أشار ماريو دراغي، إلى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين. ودعا رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى العمل يد بيد في جميع المجالات. و لفت إلى أن الشركات الإيطالية حاضرة في الجزائر في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة والبنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن هذه الشراكات مدعوة للتوسع إلى قطاعات أخرى على غرار الطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة. وذلك بفضل المنتدى الاقتصادي “الجزائري-الايطالي” الذي توقع أن ينبثق عنه عدة إتفاقيات جديدة. داعيا المتعاملين من البلدين إلى العمل سوية لرفع تحدي الأمن الغذائي.

للإشارة فإن افتتاح المنتدى الاقتصادي “الجزائري-الإيطالي” الذي ينظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، جرى تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان و رئيس مجلس الوزراء الإيطالي. ماريو دراغي بحضور أعضاء من حكومتي البلدين.

و يشارك في المنتدى الذي يعقد على هامش القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية الرابعة، أزيد من 500 رجل أعمال من بينهم 180 إيطالي من مختلف قطاعات النشاط.