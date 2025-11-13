ماريو مارينيكا: “أود تقييم مستوى لاعبينا أمام منافس قوي بحجم الجزائر”

كشف مدرب منتخب زيمبابوي، الروماني ماريو مارينيكا، هدفه من المواجهة التحضيرية التي ستجمعهم أمسية اليوم الخميس، بالمنتخب الوطني.

وصرح المدرب ماريو مارينيكا، لموقع: “win win”: “أود أن أعرف وأفهم أكثر مستوى لاعبي زيمبابوي، أمام منافس قوي بحجم الجزائر”.

كما أضاف: “من الواضح أن منتخب الجزائر لديه فريق ولاعبون رائعون، إنه واحد من أفضل المنتخبات في أفريقيا، والعالم أيضاً، وكان بإمكانه الفوز على أي منتخب حينما كان في أفضل أيامه”.

وتابع ماريو مارينيكا: “بعد مواجهة الجزائر سنتعرف على مستوانا الحقيقي، وبناءً على ذلك سنواصل الاستعداد الجيد لكأس أمم أفريقيا”.

يذكر أن المنتخب الجزائري، سيواجه أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف، منتخب زيمبابوي، بمدينة جدة السعودية، ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس أمم إفريقيا.