مازاري: الوسائل الحديثة للتعليم سبب كثرة الأخطاء الكتابية

أرجع، حميد مازاري، أستاذ مكون في الطور الإبتدائي، سبب كثرة الأخطاء الكتابية لدى التلاميذ في السنة الأولى إبتدائي إلى إختلاف وسائل التعليم.

من جهة واللاإهتمام للتلميذ من جهة أخرى.

وقال ضيف قناة “النهار”، أن الوسائل الحديثة للتعليم في صورة السبورة ونوعية القلم الذي يكتب به، تعد أسبابا في كثرة الأخطاء الكتابية.

وأضاف مازاري أن التلميذ صار غير مهتم للكتابة نتيجة كثرة الواجبات المنزلية، كما أن تشابه بعض الحروف زاد في رقعه هذه الأخطاء.

وطالب ضيف “النهار” أن يكون هناك تكوين مستمر لأساتذة الطور الإبتدائي، بدل أن تكون دورات تكوينية غير كافية

هذا وقد كشفت وزارة التربية الوطنية، أن الدخول المدرسي المقبل 2018 /2019 سيتميز بإدخال إصلاحات في مجال تدريس اللغة العربية لأقسام السنة أولى ابتدائي.