مازار ضيف شرف للندوة الدولية للأمن والمنافسات الكبرى في قطر

حلّ رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، مراد مازار، أمس الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة كضيف شرف خلال ندوة دولية.

وتحتضن الدوحة الندوة الدولية للأمن وتأمين المنافسات الكبرى التي تنظمها الشرطة العالمية “الأنتربول” مع اللجنة العليا للإرث.

يأتي هذا، في إطار النشاطات والتحركات الكبيرة التي يقوم بها مازار منذ توليه رئاسة الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي.

ومن المنتظر أن تدوم هذه الندوة الدولية ليومين، السابع والثامن من شهر نوفمبر الجاري.

كما أصبح لهذه الهيئة صدى كبيرا منذ تولي مازار رئاستها على الصعيد العالمي، خاصة بعدما عالجت العديد من القضايا المتعلقة بالفساد ومختلف التلاعبات.