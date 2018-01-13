مازار يجتمع برئيس “الكاف” في المغرب

اجتمع رئيس الإتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، مراد مازار، برئيس “الكاف” أحمد أحمد، بالمغرب، لمناقشة قضايا الفاساد في الرياضة الإفريقية.

وجاء هذا الإجتماع، لمناقشة ما يحصل من فساد في الرياضة الإفريقية، وعلى رأسها كرة القدم، والتي يرأسها هيأتها أحمد أحمد”.

ويسعى مراد مازار، رفقة رئيس “الكاف” الملغاشي أحمد أحمد، لإيجاد السبل الكفيلة بمحاربة هذه الظاهرة في كرة القدم الإفريقية”.

للإشارة، تزامنا هذا الإجتماع، مع افتتاح منافسة “شان” 2018، الجارية فعالياتها بدولة المغرب، والتي حضرها مراد مازار كضيف شرف.