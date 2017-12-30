مازار يدعو الهيئات الرياضية للتعاون على مكافحة الفساد

دعا رئيس الإتحاد الدولي الرياضي لمكافحة الفساد مراد مازار، كل الهيئات الرياضية الإفرقية للتعاون من أجل القضاء على المشاكل الرياضية.

وخلال الإجتماع الذي حضره مصطفى بيراف، رئيس بالنيابة لإتحاد اللجان الأولمبية الإفريقية، واللواء أحمد ناصر مصطفى، رئيس الإتحادات الرياضية الإفريقيا.

ناقش الرؤساء الثلاثة سبل التعاون الثلاثي لمكافحة المنشطات، الفساد الرياضي، والأوبئة في مجال الرياضة، واتفقوا على تعزيز الروابط بين مؤسساتهم.

في الختام صرح مازار: “آمل تكثيف علاقات مؤسساتنا الرياضية، والمضي قدما رفقة الرئيس بيراف والرئيس أحمد ناصر، في المشاريع الملموسة”.

وأضاف: “المؤتمر المقرر بتونس في أفريل2018، سيكون ترجمة ملموسة لهذه الرغبة في تعزيز التعاون، لبناء الأسس الفاعلة لسياسة رياضية طموحة”.