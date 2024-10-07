مازا: “سعيد وفخور بحصولي على فرصة التواجد مع المنتخب”

أبدى المستقدم الجديد للمنتخب الوطني، ابراهيم مازا، اليوم الإثنين، سعادته الكبيرة، وفخره بالتواجد في الجزائر، لمشاركة المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام الطوغو.

وصرّح مازا، اليوم الإثنين، فور وصوله إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة: “أنا جد سعيد، وجد فخور، لحصولي على فرصة التواجد مع المنتخب الجزائري”.

كما أضاف المستقدم الجديد للخضر: “أريد لعب كرة القدم مع منتخبنا الوطني، وأتمنى أن أتمكن من تقديم أفضل ما لدي لاسعاد الجماهير الجزائرية”.

يذكر أن ابراهيم مازا، نال لأول مرة استدعاء المنتخب الوطني، للمشاركة في التربص المقبل الذي تتخلله المواجهة المزدوجة أمام منتخب الطوغو، برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.