مازا: “متحمس لخوض أول مباراة لي مع المنتخب الجزائري”

أبدى المستقدم الجديد للخضر، ابراهيم مازا، تحمسه الكبير لبدأ مشواره مع المنتخب الوطني، عقب تلقيه أول دعوة من الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بمواسبة المواجهة المزدوجة ضد منتخب الطوغو.

وفي اول تغليق له، عقب استدعائه للمنتخب الوطني، كتب مازا، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”: “انتشر مؤخرا خبر رغبتي في تمثيل المنتخب الجزائري، وكنت أود الكشف عن ذلك شخصيا”.

كما أضاف: “بعد تفكير طويل، اتخذت قراري باختيار الجزائر، وهذا بدعم من عائلتي، ومستشاري”.

وأردف مازا: “لم يكن سهلاً بالنسبة لي لأنني تمكنت من اكتساب خبرات رائعة ومهمة في المنتخب الألماني، وكنت أحظى دائمًا بالتشجيع والدعم من قبل المدربين، لذلك أود أن أشكر الاتحاد الألماني لكرة القدم وجميع المدربين والمشرفين على مدى السنوات القليلة الماضية في فرق تحت 18 وتحت 19 وتحت 20 عامًا”.

وتابع ابراهيم مازا: “عوامل مختلفة لعبت دورًا في قراري، لمواصلة تطوري، لأنه في مثل هذه السن المبكرة أتيحت لي الفرصة للعب مع المنتخب الوطني الأول، ولهذا السبب فإنني أتطلع حقًا لمباراتي الدولية الأولى مع الجزائر الأسبوع المقبل”.