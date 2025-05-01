مازة:”الانضمام إلى باير ليفركوزن حلم تحقق وهذا هو هدفي مع الفريق”

عبّر النجم الدولي الجزائري الصاعد في سماء الكرة الألمانية، إبراهيم مازة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف باير ليفركوزن.

وفي أول تصريح بعد إنضمامه لباير ليفركوزن، قال لاعب الخضر، إبراهيم مازة:”الانضمام إلى باير ليفركوزن هو حلم تحقق بالنسبة لي”.

وأضاف اللاعب:”لقد منحتني فترة لعبي في هيرتا برلين فرصة رائعة للتطور والنضج، لكن الآن حان الوقت لخوض تحدٍ جديد مع نادٍ أوروبي كبير يُنافس على أعلى المستويات”.

وأوضح اللاعب صاحب الـ20 عامًا: “أتطلع للعب في ملعب “باي أرينا” المميز، وسط أجواء حماسية وجمهور متعطش. هدفي هو مواصلة التطور كلاعب محترف، والمساهمة في تحقيق الألقاب، وهذا ما يحفزني يوميًا لأُقدم الأفضل”.

خطوة إبراهيم مازة، بالإنتقال إلى باير ليفركوزن تؤكد طموحه الكبيرة وإصراره على دخول قائمة النخبة في أوروبا. وسط ترقب واسع من الجماهير الجزائرية التي تضع آمالًا كبيرة عليه ليكون أحد نجوم المنتخب الوطني في المستقبل القريب.