مازة: “أريد التتويج بالألقاب مع الجزائر والبداية بـ “كان” 2025″

جدد نجم هيرتا برلين الألماني الصاعد، إبراهيم مازة، فخره الشديد بحمل ألوان المنتخب الوطني، مبرزا بأن هذه الخطوة تعتبر حلما تحول إلى حقيقة بالنسبة له.

وعن طموحاته مع “الخضر” قال صاحب الـ 18 ربيعا، في تصريحات لموقع “الفيفا”: “أريد أن أساهم في فوز الجزائر بالمباريات والتتويج بالألقاب. والبداية ستكون من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 “.

أما حول اندماجه مع المنتخب بتواجد أسماء كبيرة، رد مازة: “حينما كنت صغيرا، كنت أشاهد لقاءات المنتخب عبر شاشة التلفزيون. وحلمت دائما باللعب معه يوما ما.. الآن أنا موجود هنا، إنه أمر مميز بالنسبة لي”.