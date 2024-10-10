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الرياضة

إبراهيم مازة: “أشكر الجمهور الذي ساندنا طيلة المباراة”

بقلم عزيز طالبي
إبراهيم مازة: “أشكر الجمهور الذي ساندنا طيلة المباراة”
مازة
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عبّر الدولي الجزائري إبراهيم مازة عن سعادته الكبيرة بقيادته المنتخب الوطني لتحقيق الفوز بخماسية أمام منتخب الطوغو في تصفيات “الكان”.

وقال إبراهيم مازة في تصريح لوسائل الإعلام: “أشكر الجمهور الكبير الذي حضر في مباراة اليوم، نحن الأفضل حاليا وهذا ما سيزيد من عزيمتنا”.

كما أضاف: “نستطيع اللعب بكل أريحية مستقبلاً بعد الفوز بمباراة اليوم”.

وكان مازة قد شارك في أول مباراة له مع الخضر. وساهم في تسجيل الهدف الخامس للمنتخب الوطني.

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