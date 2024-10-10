إبراهيم مازة: “أشكر الجمهور الذي ساندنا طيلة المباراة”

عبّر الدولي الجزائري إبراهيم مازة عن سعادته الكبيرة بقيادته المنتخب الوطني لتحقيق الفوز بخماسية أمام منتخب الطوغو في تصفيات “الكان”.

وقال إبراهيم مازة في تصريح لوسائل الإعلام: “أشكر الجمهور الكبير الذي حضر في مباراة اليوم، نحن الأفضل حاليا وهذا ما سيزيد من عزيمتنا”.

كما أضاف: “نستطيع اللعب بكل أريحية مستقبلاً بعد الفوز بمباراة اليوم”.

وكان مازة قد شارك في أول مباراة له مع الخضر. وساهم في تسجيل الهدف الخامس للمنتخب الوطني.

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