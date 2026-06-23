مازة أفضل لاعب في مباراة المنتخب الوطني والأردن

تُوج الدولي الجزائري براهيم مازة بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت المنتخب الوطني بنظيره الأردني، بعد المستوى المميز الذي قدمه وقاد من خلاله “الخضر” إلى تحقيق فوز ثمين بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات كأس العالم .

وقدم مازة مباراة كبيرة على مدار التسعين دقيقة، حيث كان حاضراً بقوة في وسط الميدان، وساهم بشكل فعال في بناء الهجمات وصناعة اللعب، كما أدى أدواراً دفاعية مميزة، ليكون أحد أبرز عناصر المنتخب الوطني خلال المواجهة.

وأظهر لاعب “الخضر” حيوية كبيرة وتحركات مستمرة في مختلف أرجاء الملعب، الأمر الذي جعله محل إشادة من الجماهير والمتابعين، قبل أن تمنحه اللجنة المنظمة جائزة أفضل لاعب في المباراة عقب صافرة النهاية.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتزايدة لبراهيم مازة داخل تشكيلة المنتخب الوطني، خاصة بعد أدائه اللافت في المونديال وقدرته على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى.