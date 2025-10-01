مازة احتياطياً مع باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يتواجد الدولي الجزائري الشاب إبراهيم مازة على مقاعد البدلاء في مواجهة فريقه باير ليفركوزن أمام آيندهوفن. ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وكان مازة قد خاض أولى مبارياته الأوروبية في الجولة السابقة أمام نادي كوبنهاغن الدنماركي، في خطوة اعتبرها كثيرون بداية واعدة لمسيرته القارية.

ويحرص الطاقم الفني للفريق الألماني على منح لاعبه الجزائري فرصاً تدريجية للمشاركة، بهدف مساعدته على اكتساب الخبرة اللازمة والتأقلم مع نسق المباريات القوية، ما قد يفتح أمامه المجال ليكون عنصراً أساسياً في المستقبل القريب.