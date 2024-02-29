مازة :”بيتكوفيتش أفضل من كل المدربين الذين تعاقبوا على الجزائر”

أكد الدولي السابق مصطفى مازة الاختيار الصائب لـ “الفاف” في اختيار الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال مصطفى مازة في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “لو نتكلم على المدربين الذين مروا على المنتخب الوطني الأول، أعتبر فلاديمر بيتكوفيتش أفضلهم، بالنسبة للسيرة الذاتية التي يمتلكها”.

وأضاف مازة “سيترك بصمته و منذ 2019 مر على عدد من النكسات، لهذا سيكون أمام مهمة و هو التأهل إلى مونديال 2026”.

ورد مازة على المنتقدين “المدرب لم يكون في مرحلة بطالة وانما كان في مرحلة راحة مع نزاع مع ناديه السابق وهذا أمر عادي”.

كما ختم اللاعب السابق لمولودية الجزائر “المدرب يملك شخصية كبيرة و يستطيع مرافقة المنتخب إلى بر الأمان، يجب ان نقول أن كرة القدم فيها الفائز و المنهزم، و سننتظر ما سيفعله مع المنتخب، أؤكد أن مدرب كفؤ و عدم العمل في افريقيا ليس مشكل بالنسبة له”.