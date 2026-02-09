مازة : “تشرفنا بلقاء عمي تبون ونتمنى مشاهدته في المونديال”

عبر نجم المنتخب الوطني الصاعد، ابراهيم مازة، عن فخره الشديد بلقاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمناسبة استقبال وفد من “الفيفا” أمس الأحد، مرفوقا بمجسم كأس العالم، بقصر الرئاسة بالمرادية.

وتحدث لاعب باير ليفركوزن الألماني، عن لقائه برئيس الجمهورية. قائلا: “الحمد لله، شاهدنا مجسم الكأس والتقينا رئيس الجمهورية.. إنه فخر وشرف أن نرى عمي تبون، وإن شاء الله نراه مجددا في كأس العالم”.

وعرّج مازة، في تصريحات إعلامية، للحديث عن طموحات “الخضر” في المونديال. أين وضعتهم القرعة في مواجهة الأرجنتين والنمسا والأردن، وقال: “سنحضّر جيدا ونقدم أداء في المستوى”.