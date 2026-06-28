إعــــلانات
الرياضة

مازة: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سويسرا التي تملك منتخبا قويا”

بقلم كريم تيغرمت
مازة: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سويسرا التي تملك منتخبا قويا”
  • 319
  • 0

تحدث الدولي الجزائري،  إبراهيم مازة، عن مباراتهم المقبلة في الدور الـ32 من كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بمنتخب سويسرا.

وصرّح مازة، بخصوص منافسهم المقبل: “سنحوّل تركيزنا للمباراة المقبلة التي ستجمعنا بمنتخب سويسرا”.

كما أضاف: “سويسرا تملك منتخبا جيدا، يضم لاعبين في المستوى، لذا ستكون مواجهتهم صعبة”.

وتابع ابراهيم مازة: “تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا، لذا علينا التركيز جيدا، وتحليل أدائهم”.

رابط دائم : https://nhar.tv/OGVIv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر