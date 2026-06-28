مازة: “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام سويسرا التي تملك منتخبا قويا”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الدولي الجزائري، إبراهيم مازة، عن مباراتهم المقبلة في الدور الـ32 من كأس العالم 2026، والتي ستجمعهم بمنتخب سويسرا.
وصرّح مازة، بخصوص منافسهم المقبل: “سنحوّل تركيزنا للمباراة المقبلة التي ستجمعنا بمنتخب سويسرا”.
كما أضاف: “سويسرا تملك منتخبا جيدا، يضم لاعبين في المستوى، لذا ستكون مواجهتهم صعبة”.
وتابع ابراهيم مازة: “تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا، لذا علينا التركيز جيدا، وتحليل أدائهم”.
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