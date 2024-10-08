مازة: “حلمي تحقق وشعوري لا يوصف بمزاملة محرز وبن سبعيني”

عبّر الوافد الجديد لصفوف المنتخب الوطني، إبراهيم مازة، عن سعادته وفخره بالالتحاق بالمنتخب الوطني.

استعداداً لمواجهتي منتخب التوغو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح، إبراهيم مازة، اليوم الثلاثاء، خلال المنطقة المختلطة لوسائل الإعلام، بالمركز الوطني بسيدي موسى: “أحلم منذ كنت طفلاً بأن أصبح لاعبا دوليا، والآن تحقق ذلك. أنا سعيد بالتواجد مع المنتخب الوطني”.

وأضاف لاعب هيرتا برلين: “شعور رائع وجودي مع لاعبين من طينة رياض محرز، بن سبعيني وبن رحمة، تحدثت معهم ورحبوا بي وأنا سعيد بذلك”.

وأضاف الوافد الجديد للخضر: “أشكر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على ثقته في إمكانياتي واستدعائي للمنتخب. آمل أن أكون عند حسن ظن المدرب، وأن أقدم مستوى جيداً”.

وختم اللاعب إبراهيم مازة تصريحاته: “أتمنى أن أتمكن من إسعاد الجمهور الجزائري في مواجهتي التوغو القادمتين”.