مازة زميلا لآيت نوري في “المان سيتي” !

رشّحت تقارير صحفية ألمانية، اللاعب الدولي الجزائري، ابراهيم مازة، للانتقال إلى عملاق الكرة الانجليزية، مانشستر سيتي، الذي يضم في صفوفه لاعب “الخضر” الآخر، ريان آيت نوري.

وكان مازة، قد تألق شهر نوفمبر الماضي. وقاد ناديه الألماني باير ليفركوزن. للعودة من ملعب “الاتحاد” بانتصار أمام مانشستر سيتي. بثنائية نظيفة ضمن مرحلة الدوري لمنافسة دوري أبطال أوروبا، تحت أعين غوارديولا.

وكشف الصحفي الألماني ” Florian Plettenberg” في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” أن المان سيتي، يراقب باهتمام كبير خطوات لاعب “الخضر”.

مبرزا أنه وإلى حد كتابة هذه الأسطر، لا لا يوجد أي تواصل رسمي بين الناديين. لكن مازة يُعتبر من الأسماء التي يجب متابعتها.

كما أوضح الصحفي الألماني الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين. في السياق ذاته، أن نادي ليفركوزن مصمم على الاحتفاظ بخدمات مازة.

يشار إلى أن صاحب الـ 20 ربيعا، الذي سجل 5 أهداف، وقدم مثلها من التمريرات الحاسمة هذا الموسم. مرتبط بعقد مع الفريق الألماني إلى صيف 2030. بعدما انضم إلى الصيف الفارط قادما من هيرتا برلين الناشط في “البوندسليغا2”.